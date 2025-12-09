Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.12.2025)

    Финансы
    • 09 декабря, 2025
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,41

    - 1,34

    - 12,23

    WTI (долл/барр)

    58,75

    - 1,33

    - 12,97

    Золото (долл/унция)

    4 223,60

    - 19,40

    1 582,60

    Индексы

    Dow-Jones

    47 739,32

    - 215,67

    5 195,10

    S&P 500

    6 846,51

    - 23,89

    964,88

    Nasdaq

    23 545,90

    - 32,23

    4 235,11

    Nikkei

    50 684,14

    192,27

    10 789,60

    Dax

    24 046,01

    17,87

    4 136,87

    FTSE 100

    9 645,09

    - 21,92

    1 472,07

    CAC 40 INDEX

    8 108,43

    - 6,31

    727,69

    Shanghai Composite

    3 918,83

    16,02

    567,07

    Bist 100

    11 189,50

    182,13

    1 358,94

    RTS

    1 102,82

    - 19,64

    209,60

    Валюта

    USD/EUR

    1,1645

    0,0003

    0,1291

    USD/GBP

    1,3329

    0,0001

    0,0813

    JPY/USD

    155,9300

    2,6000

    - 1,2700

    RUB/USD

    76,9035

    0,4035

    - 36,6165

    TRY/USD

    42,5518

    0,0026

    7,1918

    CNY/USD

    7,0697

    - 0,0014

    - 0,2303
    товарные рынки нефть золото фондовые индексы валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.12.2025)
