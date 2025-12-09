Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.12.2025)
Финансы
- 09 декабря, 2025
- 09:07
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,41
|
- 1,34
|
- 12,23
|
WTI (долл/барр)
|
58,75
|
- 1,33
|
- 12,97
|
Золото (долл/унция)
|
4 223,60
|
- 19,40
|
1 582,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 739,32
|
- 215,67
|
5 195,10
|
S&P 500
|
6 846,51
|
- 23,89
|
964,88
|
Nasdaq
|
23 545,90
|
- 32,23
|
4 235,11
|
Nikkei
|
50 684,14
|
192,27
|
10 789,60
|
Dax
|
24 046,01
|
17,87
|
4 136,87
|
FTSE 100
|
9 645,09
|
- 21,92
|
1 472,07
|
CAC 40 INDEX
|
8 108,43
|
- 6,31
|
727,69
|
Shanghai Composite
|
3 918,83
|
16,02
|
567,07
|
Bist 100
|
11 189,50
|
182,13
|
1 358,94
|
RTS
|
1 102,82
|
- 19,64
|
209,60
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1645
|
0,0003
|
0,1291
|
USD/GBP
|
1,3329
|
0,0001
|
0,0813
|
JPY/USD
|
155,9300
|
2,6000
|
- 1,2700
|
RUB/USD
|
76,9035
|
0,4035
|
- 36,6165
|
TRY/USD
|
42,5518
|
0,0026
|
7,1918
|
CNY/USD
|
7,0697
|
- 0,0014
|
- 0,2303
