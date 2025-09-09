ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2025)

    Финансы
    • 09 сентября, 2025
    • 09:34
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2025)
     

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    		      

    Brent (долл/барр)

    66,43

    0,15

    -8,21

    WTI (долл/барр)

    62,64

    0,04

    -9,08

    Золото (долл/унция)

    3687,70

    63,10

    1046,70

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    45514,95

    114,09

    2970,73

    S&P 500

    6495,15

    13,65

    613,52

    Nasdaq

    21798,70

    98,31

    2487,91

    Nikkei

    43668,28

    106,13

    3773,74

    Dax

    23807,13

    210,15

    3897,99

    FTSE 100

    9221,44

    13,23

    1048,42

    CAC 40 INDEX

    7734,84

    60,06

    354,10

    ShanghaiComposite

    3815,61

    -3,21

    463,85

    BIST 100

    10449,36

    -280,13

    618,80

    RTS

    1117,78

    -2,95

    224,56

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,1769

    0,01

    0,14

    GBP/USD

    1,3567

    0,01

    0,11

    USD/JPY

    147,2100

    -0,93

    -9,99

    USD/RUB

    82,6653

    1,11

    -30,85

    USD/TRY

    41,2736

    0,01

    5,91

    USD/CNY

    7,1235

    -0,01

    -0,18
    фондовый рынок валютный рынок
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.09.2025)

    Последние новости

    09:50

    Армения анонсировала скорые переговоры с США по "Маршруту Трампа"

    В регионе
    09:49

    Генсек: Председательство Азербайджана в СВМДА направлено на укреплении мер доверия во всех сферах

    Внешняя политика
    09:48

    В Насиминском районе Баку временно отключат газ

    Энергетика
    09:43

    Brent подорожала до $66,5 за баррель

    Энергетика
    09:42

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $68

    Энергетика
    09:38

    Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с ЕС

    Другие страны
    09:36

    В Сумгайыте приостановят подачу газа 1200 абонентам

    Энергетика
    09:34

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2025)

    Финансы
    09:29
    Фото

    В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

    Внешняя политика
    Лента новостей