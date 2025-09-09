Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2025)
Финансы
- 09 сентября, 2025
- 09:34
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
66,43
|
0,15
|
-8,21
|
WTI (долл/барр)
|
62,64
|
0,04
|
-9,08
|
Золото (долл/унция)
|
3687,70
|
63,10
|
1046,70
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45514,95
|
114,09
|
2970,73
|
S&P 500
|
6495,15
|
13,65
|
613,52
|
Nasdaq
|
21798,70
|
98,31
|
2487,91
|
Nikkei
|
43668,28
|
106,13
|
3773,74
|
Dax
|
23807,13
|
210,15
|
3897,99
|
FTSE 100
|
9221,44
|
13,23
|
1048,42
|
CAC 40 INDEX
|
7734,84
|
60,06
|
354,10
|
ShanghaiComposite
|
3815,61
|
-3,21
|
463,85
|
BIST 100
|
10449,36
|
-280,13
|
618,80
|
RTS
|
1117,78
|
-2,95
|
224,56
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1769
|
0,01
|
0,14
|
GBP/USD
|
1,3567
|
0,01
|
0,11
|
USD/JPY
|
147,2100
|
-0,93
|
-9,99
|
USD/RUB
|
82,6653
|
1,11
|
-30,85
|
USD/TRY
|
41,2736
|
0,01
|
5,91
|
USD/CNY
|
7,1235
|
-0,01
|
-0,18
Последние новости
09:50
Армения анонсировала скорые переговоры с США по "Маршруту Трампа"В регионе
09:49
Генсек: Председательство Азербайджана в СВМДА направлено на укреплении мер доверия во всех сферахВнешняя политика
09:48
В Насиминском районе Баку временно отключат газЭнергетика
09:43
Brent подорожала до $66,5 за баррельЭнергетика
09:42
Цена на азербайджанскую нефть превысила $68Энергетика
09:38
Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с ЕСДругие страны
09:36
В Сумгайыте приостановят подачу газа 1200 абонентамЭнергетика
09:34
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2025)Финансы
09:29
Фото