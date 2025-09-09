Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.09.2025)
Maliyyə
- 09 sentyabr, 2025
- 09:11
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
66,43
|
0,15
|
-8,21
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
62,64
|
0,04
|
-9,08
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3687,70
|
63,10
|
1046,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45514,95
|
114,09
|
2970,73
|
S&P 500
|
6495,15
|
13,65
|
613,52
|
Nasdaq
|
21798,70
|
98,31
|
2487,91
|
Nikkei
|
43668,28
|
106,13
|
3773,74
|
Dax
|
23807,13
|
210,15
|
3897,99
|
FTSE 100
|
9221,44
|
13,23
|
1048,42
|
CAC 40 INDEX
|
7734,84
|
60,06
|
354,10
|
ShanghaiComposite
|
3815,61
|
-3,21
|
463,85
|
BIST 100
|
10449,36
|
-280,13
|
618,80
|
RTS
|
1117,78
|
-2,95
|
224,56
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1769
|
0,01
|
0,14
|
GBP/USD
|
1,3567
|
0,01
|
0,11
|
USD/JPY
|
147,2100
|
-0,93
|
-9,99
|
USD/RUB
|
82,6653
|
1,11
|
-30,85
|
USD/TRY
|
41,2736
|
0,01
|
5,91
|
USD/CNY
|
7,1235
|
-0,01
|
-0,18
