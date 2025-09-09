İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.09.2025)

    Maliyyə
    • 09 sentyabr, 2025
    • 09:11
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.09.2025)
     

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    		      

    Neft Brent (dollar/barel)

    66,43

    0,15

    -8,21

    Neft WTI (dollar/barel)

    62,64

    0,04

    -9,08

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3687,70

    63,10

    1046,70

    İndekslər

    		      

    Dow-Jones

    45514,95

    114,09

    2970,73

    S&P 500

    6495,15

    13,65

    613,52

    Nasdaq

    21798,70

    98,31

    2487,91

    Nikkei

    43668,28

    106,13

    3773,74

    Dax

    23807,13

    210,15

    3897,99

    FTSE 100

    9221,44

    13,23

    1048,42

    CAC 40 INDEX

    7734,84

    60,06

    354,10

    ShanghaiComposite

    3815,61

    -3,21

    463,85

    BIST 100

    10449,36

    -280,13

    618,80

    RTS

    1117,78

    -2,95

    224,56

    Valyuta

    		      

    USD/EUR

    1,1769

    0,01

    0,14

    GBP/USD

    1,3567

    0,01

    0,11

    USD/JPY

    147,2100

    -0,93

    -9,99

    USD/RUB

    82,6653

    1,11

    -30,85

    USD/TRY

    41,2736

    0,01

    5,91

    USD/CNY

    7,1235

    -0,01

    -0,18
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.09.2025)

