Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2025)
Финансы
- 08 ноября, 2025
- 09:46
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,63
|
0,25
|
- 11,01
|
WTI (долл/барр)
|
59,75
|
0,32
|
- 11,97
|
Золото (долл/барр)
|
4 009,80
|
18,80
|
1 368,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 987,10
|
74,80
|
4 442,88
|
S&P 500
|
6 728,80
|
8,48
|
847,17
|
Nasdaq
|
23 004,54
|
- 49,46
|
3 693,75
|
Nikkei
|
50 276,37
|
- 607,31
|
10 381,83
|
Dax
|
23 569,96
|
- 164,06
|
3 660,82
|
FTSE 100
|
9 682,57
|
- 53,21
|
1 509,55
|
CAC 40 INDEX
|
7 950,18
|
- 14,59
|
569,44
|
Shanghai Composite
|
3 997,56
|
- 10,20
|
645,80
|
Bist 100
|
10 924,53
|
- 148,74
|
1 093,97
|
RTS
|
995,35
|
11,03
|
102,13
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1566
|
0,0000
|
0,1212
|
USD/GBP
|
1,3162
|
0,0000
|
0,0646
|
JPY/USD
|
153,4200
|
0,3600
|
- 3,7800
|
RUB/USD
|
80,9423
|
- 0,2900
|
- 32,5777
|
TRY/USD
|
42,2130
|
0,1000
|
6,8530
|
CNY/USD
|
7,1223
|
0,0000
|
- 0,1777
