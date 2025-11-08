İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.11.2025)

    Maliyyə
    • 08 noyabr, 2025
    • 09:39
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    63,63

    0,25

    - 11,01

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,75

    0,32

    - 11,97

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 009,80

    18,80

    1 368,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 987,10

    74,80

    4 442,88

    S&P 500

    6 728,80

    8,48

    847,17

    Nasdaq

    23 004,54

    - 49,46

    3 693,75

    Nikkei

    50 276,37

    - 607,31

    10 381,83

    Dax

    23 569,96

    - 164,06

    3 660,82

    FTSE 100

    9 682,57

    - 53,21

    1 509,55

    CAC 40 INDEX

    7 950,18

    - 14,59

    569,44

    Shanghai Composite

    3 997,56

    - 10,20

    645,80

    Bist 100

    10 924,53

    - 148,74

    1 093,97

    RTS

    995,35

    11,03

    102,13

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1566

    0,0000

    0,1212

    USD/GBP

    1,3162

    0,0000

    0,0646

    JPY/USD

    153,4200

    0,3600

    - 3,7800

    RUB/USD

    80,9423

    - 0,2900

    - 32,5777

    TRY/USD

    42,2130

    0,1000

    6,8530

    CNY/USD

    7,1223

    0,0000

    - 0,1777
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (08.11.2025)

