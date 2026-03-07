Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)

    Финансы
    • 07 марта, 2026
    • 09:30
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    92,69

    7,28

    31,84

    WTI (долл/барр)

    90,90

    9,89

    33,48

    Золото (долл/унция)

    5 158,70

    80,00

    817,60

    Индексы

    Dow-Jones

    47 501,55

    - 453,19

    - 561,74

    S&P 500

    6 740,02

    - 90,69

    - 105,48

    Nasdaq

    22 387,68

    - 361,31

    - 854,31

    Nikkei

    55 620,84

    342,78

    5 281,36

    Dax

    23 591,03

    - 224,72

    -899,38

    FTSE 100

    10 284,75

    - 129,19

    353,37

    CAC 40 INDEX

    7 993,49

    - 52,31

    - 156,01

    Shanghai Composite

    4 124,19

    15,63

    155,35

    Bist 100

    12 792,81

    - 286,12

    1 531,29

    RTS

    1 135,95

    - 2,22

    21,82

    Валюта

    USD/EUR

    1,1618

    0,0000

    - 0,0127

    USD/GBP

    1,3413

    0,0100

    - 0,0060

    JPY/USD

    157,7800

    0,1900

    1,3300

    RUB/USD

    78,7827

    - 0,0700

    0,0327

    TRY/USD

    44,0765

    0,0500

    1,1203

    CNY/USD

    6,9044

    - 0,0100

    - 0,0846
    товары индексы валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.03.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:45

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $95

    Энергетика
    09:30

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)

    Финансы
    09:27

    США заявили о крупнейшей серии ударов по Ирану с начала эскалации

    Другие страны
    09:00

    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию

    Внешняя политика
    08:57

    Fox News: США готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную группу

    Другие страны
    08:25

    В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1

    В регионе
    08:11

    СМИ: В США из-за торнадо погибли три человека

    Другие страны
    07:59

    Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    07:22

    США одобрили продажу Израилю 12 тыс. авиабомб на $151,8 млн

    Другие страны
    Лента новостей