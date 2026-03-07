Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)
Финансы
- 07 марта, 2026
- 09:30
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
92,69
|
7,28
|
31,84
|
WTI (долл/барр)
|
90,90
|
9,89
|
33,48
|
Золото (долл/унция)
|
5 158,70
|
80,00
|
817,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 501,55
|
- 453,19
|
- 561,74
|
S&P 500
|
6 740,02
|
- 90,69
|
- 105,48
|
Nasdaq
|
22 387,68
|
- 361,31
|
- 854,31
|
Nikkei
|
55 620,84
|
342,78
|
5 281,36
|
Dax
|
23 591,03
|
- 224,72
|
-899,38
|
FTSE 100
|
10 284,75
|
- 129,19
|
353,37
|
CAC 40 INDEX
|
7 993,49
|
- 52,31
|
- 156,01
|
Shanghai Composite
|
4 124,19
|
15,63
|
155,35
|
Bist 100
|
12 792,81
|
- 286,12
|
1 531,29
|
RTS
|
1 135,95
|
- 2,22
|
21,82
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1618
|
0,0000
|
- 0,0127
|
USD/GBP
|
1,3413
|
0,0100
|
- 0,0060
|
JPY/USD
|
157,7800
|
0,1900
|
1,3300
|
RUB/USD
|
78,7827
|
- 0,0700
|
0,0327
|
TRY/USD
|
44,0765
|
0,0500
|
1,1203
|
CNY/USD
|
6,9044
|
- 0,0100
|
- 0,0846
