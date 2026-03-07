İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Maliyyə
    • 07 mart, 2026
    • 09:30
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.03.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    92,69

    7,28

    31,84

    Neft WTI (dollar/barel)

    90,90

    9,89

    33,48

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 158,70

    80,00

    817,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    47 501,55

    - 453,19

    - 561,74

    S&P 500

    6 740,02

    - 90,69

    - 105,48

    Nasdaq

    22 387,68

    - 361,31

    - 854,31

    Nikkei

    55 620,84

    342,78

    5 281,36

    Dax

    23 591,03

    - 224,72

    -899,38

    FTSE 100

    10 284,75

    - 129,19

    353,37

    CAC 40 INDEX

    7 993,49

    - 52,31

    - 156,01

    Shanghai Composite

    4 124,19

    15,63

    155,35

    Bist 100

    12 792,81

    - 286,12

    1 531,29

    RTS

    1 135,95

    - 2,22

    21,82

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1618

    0,0000

    - 0,0127

    USD/GBP

    1,3413

    0,0100

    - 0,0060

    JPY/USD

    157,7800

    0,1900

    1,3300

    RUB/USD

    78,7827

    - 0,0700

    0,0327

    TRY/USD

    44,0765

    0,0500

    1,1203

    CNY/USD

    6,9044

    - 0,0100

    - 0,0846
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)

