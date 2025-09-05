Азербайджанская нефть продолжает дешеветь Энергетика

Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и Путина Другие страны

Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздника Другие страны

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2025) Финансы

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2025) Финансы

В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшие Происшествия

СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человек Другие страны

Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на чемпионат мира в Южной Америке Футбол