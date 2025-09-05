Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2025)
Финансы
- 05 сентября, 2025
- 09:17
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
66,91
|
-0,24
|
-7,73
|
WTI (долл/барр)
|
63,37
|
-0,13
|
-8,35
|
Золото (долл/унция)
|
3617,80
|
30,20
|
976,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45621,29
|
350,06
|
3077,07
|
S&P 500
|
6502,08
|
53,82
|
620,45
|
Nasdaq
|
21707,69
|
209,96
|
2396,90
|
Nikkei
|
42848,18
|
347,54
|
2953,64
|
Dax
|
23770,33
|
175,53
|
3861,19
|
FTSE 100
|
9216,87
|
38,88
|
1043,85
|
CAC 40 INDEX
|
7698,92
|
-20,79
|
318,18
|
ShanghaiComposite
|
3778,95
|
40,63
|
427,19
|
BIST 100
|
10828,93
|
91,25
|
998,37
|
RTS
|
1113,54
|
-3,78
|
220,32
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1669
|
0,00
|
0,13
|
GBP/USD
|
1,3451
|
0,00
|
0,09
|
USD/JPY
|
148,2100
|
0,01
|
-8,99
|
USD/RUB
|
81,3375
|
0,36
|
-32,18
|
USD/TRY
|
41,2531
|
0,09
|
5,89
|
USD/CNY
|
7,1347
|
-0,01
|
-0,17
Последние новости
09:26
Азербайджанская нефть продолжает дешеветьЭнергетика
09:25
Ушакову неизвестно о запросах со стороны США о разговоре Трампа и ПутинаДругие страны
09:21
Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздникаДругие страны
09:17
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.09.2025)Финансы
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2025)Финансы
09:13
В Гяндже в доме произошел пожар, есть пострадавшиеПроисшествия
08:53
СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли 15 человекДругие страны
08:42
Месси повторил рекорд по числу отборочных матчей на чемпионат мира в Южной АмерикеФутбол
08:30