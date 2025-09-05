İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.09.2025)

    Maliyyə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 09:08
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (05.09.2025)
     

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    		      

    Neft Brent (dollar/barel)

    66,91

    -0,24

    -7,73

    Neft WTI (dollar/barel)

    63,37

    -0,13

    -8,35

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3617,80

    30,20

    976,80

    İndekslər

    		      

    Dow-Jones

    45621,29

    350,06

    3077,07

    S&P 500

    6502,08

    53,82

    620,45

    Nasdaq

    21707,69

    209,96

    2396,90

    Nikkei

    42848,18

    347,54

    2953,64

    Dax

    23770,33

    175,53

    3861,19

    FTSE 100

    9216,87

    38,88

    1043,85

    CAC 40 INDEX

    7698,92

    -20,79

    318,18

    ShanghaiComposite

    3778,95

    40,63

    427,19

    BIST 100

    10828,93

    91,25

    998,37

    RTS

    1113,54

    -3,78

    220,32

    Valyuta

    		      

    USD/EUR

    1,1669

    0,00

    0,13

    GBP/USD

    1,3451

    0,00

    0,09

    USD/JPY

    148,2100

    0,01

    -8,99

    USD/RUB

    81,3375

    0,36

    -32,18

    USD/TRY

    41,2531

    0,09

    5,89

    USD/CNY

    7,1347

    -0,01

    -0,17
