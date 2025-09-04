Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.09.2025)

    Финансы
    • 04 сентября, 2025
    • 09:08
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (04.09.2025)
     

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    		      

    Brent (долл/барр)

    67,15

    - 1,79

    - 7,49

    WTI (долл/барр)

    63,50

    - 1,91

    - 8,22

    Золото (долл/унция)

    3 587,60

    - 12,00

    946,60

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    45 271,23

    - 24,58

    2 727,01

    S&P 500

    6 448,26

    32,72

    566,63

    Nasdaq

    21 497,73

    218,10

    2 186,94

    Nikkei

    42 500,64

    467,31

    2 606,10

    Dax

    23 594,80

    107,47

    3 685,66

    FTSE 100

    9 177,99

    61,30

    1 004,97

    CAC 40 INDEX

    7 719,71

    65,46

    338,97

    ShanghaiComposite

    3 738,32

    - 82,66

    386,56

    BIST 100

    10 737,68

    - 139,84

    907,12

    RTS

    1117,32

    5,14

    224,10

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,1652

    0,0000

    0,1300

    GBP/USD

    1,3428

    0,0100

    0,0900

    USD/JPY

    148,2000

    - 0,4800

    - 9,0000

    USD/RUB

    80,9802

    0,3100

    - 32,5400

    USD/TRY

    41,1656

    0,0000

    5,8100

    USD/CNY

    7,1431

    0,0000

    - 0,1600
    товарные фонды валюта кючевые показатели
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.09.2025)
    Английская версия Английская версия
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (04.09.2025)

    Лента новостей