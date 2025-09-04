Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.09.2025)
Maliyyə
- 04 sentyabr, 2025
- 08:58
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
67,15
|
- 1,79
|
- 7,49
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
63,50
|
- 1,91
|
- 8,22
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 587,60
|
- 12,00
|
946,60
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45 271,23
|
- 24,58
|
2 727,01
|
S&P 500
|
6 448,26
|
32,72
|
566,63
|
Nasdaq
|
21 497,73
|
218,10
|
2 186,94
|
Nikkei
|
42 500,64
|
467,31
|
2 606,10
|
Dax
|
23 594,80
|
107,47
|
3 685,66
|
FTSE 100
|
9 177,99
|
61,30
|
1 004,97
|
CAC 40 INDEX
|
7 719,71
|
65,46
|
338,97
|
ShanghaiComposite
|
3 738,32
|
- 82,66
|
386,56
|
BIST 100
|
10 737,68
|
- 139,84
|
907,12
|
RTS
|
1117,32
|
5,14
|
224,10
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1652
|
0,0000
|
0,1300
|
GBP/USD
|
1,3428
|
0,0100
|
0,0900
|
USD/JPY
|
148,2000
|
- 0,4800
|
- 9,0000
|
USD/RUB
|
80,9802
|
0,3100
|
- 32,5400
|
USD/TRY
|
41,1656
|
0,0000
|
5,8100
|
USD/CNY
|
7,1431
|
0,0000
|
- 0,1600
