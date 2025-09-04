İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.09.2025)

    Maliyyə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 08:58
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.09.2025)
     

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    		      

    Neft Brent (dollar/barel)

    67,15

    - 1,79

    - 7,49

    Neft WTI (dollar/barel)

    63,50

    - 1,91

    - 8,22

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 587,60

    - 12,00

    946,60

    İndekslər

    		      

    Dow-Jones

    45 271,23

    - 24,58

    2 727,01

    S&P 500

    6 448,26

    32,72

    566,63

    Nasdaq

    21 497,73

    218,10

    2 186,94

    Nikkei

    42 500,64

    467,31

    2 606,10

    Dax

    23 594,80

    107,47

    3 685,66

    FTSE 100

    9 177,99

    61,30

    1 004,97

    CAC 40 INDEX

    7 719,71

    65,46

    338,97

    ShanghaiComposite

    3 738,32

    - 82,66

    386,56

    BIST 100

    10 737,68

    - 139,84

    907,12

    RTS

    1117,32

    5,14

    224,10

    Valyuta

    		      

    USD/EUR

    1,1652

    0,0000

    0,1300

    GBP/USD

    1,3428

    0,0100

    0,0900

    USD/JPY

    148,2000

    - 0,4800

    - 9,0000

    USD/RUB

    80,9802

    0,3100

    - 32,5400

    USD/TRY

    41,1656

    0,0000

    5,8100

    USD/CNY

    7,1431

    0,0000

    - 0,1600
