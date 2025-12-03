Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.12.2025)

    Финансы
    • 03 декабря, 2025
    • 09:09
    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,49

    - 0,72

    - 12,15

    WTI (долл/барр)

    58,69

    - 0,71

    - 13,03

    Золото (долл/унция)

    4 252,10

    5,60

    1 611,10

    Индексы

    Dow-Jones

    47 474,46

    185,13

    4 930,24

    S&P 500

    6 829,37

    16,74

    947,74

    Nasdaq

    23 413,67

    137,75

    4 102,88

    Nikkei

    50 033,72

    608,91

    10 139,18

    Dax

    23 710,86

    121,42

    3 801,72

    FTSE 100

    9 701,80

    - 0,73

    1 528,78

    CAC 40 INDEX

    8 074,61

    - 22,39

    693,87

    Shanghai Composite

    3 894,22

    1,67

    542,46

    Bist 100

    11 123,47

    7,02

    1 292,91

    RTS

    1 084,68

    - 4,65

    191,46

    Валюта

    USD/EUR

    1,1639

    0,0027

    0,1285

    USD/GBP

    1,3229

    0,0010

    0,0713

    JPY/USD

    155,7100

    0,0800

    - 1,4900

    RUB/USD

    77,1996

    - 0,5071

    - 36,3204

    TRY/USD

    42,4805

    0,0197

    7,1205

    CNY/USD

    7,0651

    - 0,0095

    - 0,2349
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (03.12.2025)
