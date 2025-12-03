Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.12.2025)
Финансы
- 03 декабря, 2025
- 09:09
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,49
|
- 0,72
|
- 12,15
|
WTI (долл/барр)
|
58,69
|
- 0,71
|
- 13,03
|
Золото (долл/унция)
|
4 252,10
|
5,60
|
1 611,10
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 474,46
|
185,13
|
4 930,24
|
S&P 500
|
6 829,37
|
16,74
|
947,74
|
Nasdaq
|
23 413,67
|
137,75
|
4 102,88
|
Nikkei
|
50 033,72
|
608,91
|
10 139,18
|
Dax
|
23 710,86
|
121,42
|
3 801,72
|
FTSE 100
|
9 701,80
|
- 0,73
|
1 528,78
|
CAC 40 INDEX
|
8 074,61
|
- 22,39
|
693,87
|
Shanghai Composite
|
3 894,22
|
1,67
|
542,46
|
Bist 100
|
11 123,47
|
7,02
|
1 292,91
|
RTS
|
1 084,68
|
- 4,65
|
191,46
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1639
|
0,0027
|
0,1285
|
USD/GBP
|
1,3229
|
0,0010
|
0,0713
|
JPY/USD
|
155,7100
|
0,0800
|
- 1,4900
|
RUB/USD
|
77,1996
|
- 0,5071
|
- 36,3204
|
TRY/USD
|
42,4805
|
0,0197
|
7,1205
|
CNY/USD
|
7,0651
|
- 0,0095
|
- 0,2349
