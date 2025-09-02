    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.09.2025)

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.09.2025)
     

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    		      

    Brent (долл/барр)

    68,45

    0,97

    - 6,19

    WTI (долл/барр)

    64,93

    0,92

    - 6,79

    Золото (долл/унция)

    3 562,70

    46,60

    921,70

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    45 544,88

    0,00

    3 000,66

    S&P 500

    6 460,26

    0,00

    578,63

    Nasdaq

    21 455,55

    0,00

    2 144,76

    Nikkei

    42 308,09

    - 410,38

    2 413,55

    Dax

    24 037,33

    135,12

    4 128,19

    FTSE 100

    9 196,34

    9,00

    1 023,32

    CAC 40 INDEX

    7 707,90

    4,00

    327,16

    ShanghaiComposite

    3 844,84

    - 13,09

    493,08

    BIST 100

    11 279,95

    - 8,10

    1 449,39

    RTS

    1 130,80

    - 6,20

    237,58

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,1694

    0,0000

    0,1300

    GBP/USD

    1,3527

    0,0000

    0,1000

    USD/JPY

    147,7900

    0,7400

    - 9,4100

    USD/RUB

    80,7135

    - 0,3500

    - 32,8100

    USD/TRY

    41,1510

    0,0100

    5,7900

    USD/CNY

    7,1436

    0,0100

    - 0,1600
    валютные рынки   фондовые рынки   цена  
