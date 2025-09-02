Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.09.2025)
Maliyyə
- 02 sentyabr, 2025
- 09:01
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
68,45
|
0,97
|
- 6,19
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
64,93
|
0,92
|
- 6,79
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 562,70
|
46,60
|
921,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45 544,88
|
0,00
|
3 000,66
|
S&P 500
|
6 460,26
|
0,00
|
578,63
|
Nasdaq
|
21 455,55
|
0,00
|
2 144,76
|
Nikkei
|
42 308,09
|
- 410,38
|
2 413,55
|
Dax
|
24 037,33
|
135,12
|
4 128,19
|
FTSE 100
|
9 196,34
|
9,00
|
1 023,32
|
CAC 40 INDEX
|
7 707,90
|
4,00
|
327,16
|
ShanghaiComposite
|
3 844,84
|
- 13,09
|
493,08
|
BIST 100
|
11 279,95
|
- 8,10
|
1 449,39
|
RTS
|
1 130,80
|
- 6,20
|
237,58
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1694
|
0,0000
|
0,1300
|
GBP/USD
|
1,3527
|
0,0000
|
0,1000
|
USD/JPY
|
147,7900
|
0,7400
|
- 9,4100
|
USD/RUB
|
80,7135
|
- 0,3500
|
- 32,8100
|
USD/TRY
|
41,1510
|
0,0100
|
5,7900
|
USD/CNY
|
7,1436
|
0,0100
|
- 0,1600
