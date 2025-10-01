Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2025)

Южная Корея в 2026 году увеличит расходы на оборону на 8,2% до $47 млрд Другие страны

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $70 Энергетика

В поселке Баил возникнут перебои в газоснабжении Энергетика

Число погибших из-за землетрясения на Филиппинах выросло до 69 - ОБНОВЛЕНО-4 Другие страны

Генпрокуратура Азербайджана задержала с поличным 11 коррупционеров в прошлом году Происшествия

Посол Беларуси и министр образования обсудили перспективы сотрудничества Внешняя политика

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.10.2025) Финансы

В Азербайджане за год по уголовным делам взыскано более 18,3 млн манатов материального ущерба Внутренняя политика