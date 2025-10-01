Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.10.2025)
Maliyyə
- 01 oktyabr, 2025
- 09:07
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
66,25
|
0,22
|
- 8,39
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
62,56
|
0,19
|
- 9,16
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 889,40
|
16,20
|
1 248,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 397,89
|
81,82
|
3 853,67
|
S&P 500
|
6 688,46
|
27,25
|
806,83
|
Nasdaq
|
22 660,01
|
68,86
|
3 349,22
|
Nikkei
|
44 932,63
|
- 111,12
|
5 038,09
|
Dax
|
23 880,72
|
135,66
|
3 971,58
|
FTSE 100
|
9 350,43
|
50,59
|
1 177,41
|
CAC 40 INDEX
|
7 895,94
|
15,07
|
515,20
|
Shanghai Composite
|
3 882,78
|
20,25
|
531,02
|
Bist 100
|
11 012,12
|
- 36,01
|
1 181,56
|
RTS
|
1 023,75
|
3,39
|
130,53
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1757
|
0,0000
|
0,1403
|
USD/GBP
|
1,3462
|
0,0000
|
0,0946
|
JPY/USD
|
147,5700
|
0,3200
|
- 9,6300
|
RUB/USD
|
82,8542
|
0,0000
|
- 30,6658
|
TRY/USD
|
41,5854
|
0,0000
|
6,2254
|
CNY/USD
|
7,1214
|
0,0000
|
- 0,1786
