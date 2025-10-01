İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.10.2025)

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 09:07
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    66,25

    0,22

    - 8,39

    Neft WTI (dollar/barel)

    62,56

    0,19

    - 9,16

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 889,40

    16,20

    1 248,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 397,89

    81,82

    3 853,67

    S&P 500

    6 688,46

    27,25

    806,83

    Nasdaq

    22 660,01

    68,86

    3 349,22

    Nikkei

    44 932,63

    - 111,12

    5 038,09

    Dax

    23 880,72

    135,66

    3 971,58

    FTSE 100

    9 350,43

    50,59

    1 177,41

    CAC 40 INDEX

    7 895,94

    15,07

    515,20

    Shanghai Composite

    3 882,78

    20,25

    531,02

    Bist 100

    11 012,12

    - 36,01

    1 181,56

    RTS

    1 023,75

    3,39

    130,53

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1757

    0,0000

    0,1403

    USD/GBP

    1,3462

    0,0000

    0,0946

    JPY/USD

    147,5700

    0,3200

    - 9,6300

    RUB/USD

    82,8542

    0,0000

    - 30,6658

    TRY/USD

    41,5854

    0,0000

    6,2254

    CNY/USD

    7,1214

    0,0000

    - 0,1786
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (01.10.2025)

