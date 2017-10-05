Клиенты Unibank смогут возвращать НДС на карты

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Клиенты Unibank смогут вернуть НДС на карту, которой будут расплачиваться во время покупок за рубежом. Об этом сообщили Report из банка.

Сотрудничество Unibank с компанией TaxFree4U значительно упростило работу клиентов банка. Каждый клиент, даже не имеющий карту Unibank, подключившись к услуге TaxFree4U в кратчайшие сроки сможет вернуть НДС за покупки, совершенные в европейских странах.

Услуга TaxFree - наиболее простой путь возврата НДС за покупки, совершенные в Европе. TaxFree4U - это сервис возмещения НДС за покупки, сделанные в 6 странах ЕС (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Финляндия) без заполнения каких-либо деклараций, ожидания в очередях и с суммой возврата НДС до 19%. Для возврата НДС необходимо зарегистрироваться на сайте TaxFree4U https://taxfree4u.eu/, загрузите на смартфон приложение TaxFree4U из AppStore или GooglePlay и ввести UNİBANK в качестве промо-кода. Скачать приложение можно по ссылкам:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.taxfree4u.client

https://itunes.apple.com/app/taxfree4u/id1081482540?mt=8

Затем надо сфотографировать чеки и загрузить их на профиль в мобильном приложении TaxFree4U, добавить информацию о поездке, скачать и распечатать подготовленную форму для возврата НДС. TaxFree4U отправит ее на электронную почту или на мобильное приложение TaxFree4U. Затем следует предъявить форму возврата НДС на пограничном контроле и получить печать таможенного офицера, после оставить ее у партнера в аэропорту или передать ее в компанию TaxFree4U по прибытии. НДС будет возвращен на карту.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://taxfree4u.eu/, а также обратиться в банк по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank.az).