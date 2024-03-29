Китайские интернет-компании выручили почти $35 млрд за два месяца

Совокупная выручка крупных китайских интернет-компаний и компаний, предоставляющих сопутствующие услуги, составила за январь-февраль 246,3 млрд юаней (около $34,71 млрд), при росте на 7,6% в годовом исчислении.

Совокупная выручка крупных китайских интернет-компаний и компаний, предоставляющих сопутствующие услуги, составила за январь-февраль 246,3 млрд юаней (около $34,71 млрд), при росте на 7,6% в годовом исчислении.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР, размещенные на сайте ведомства.

Совокупная прибыль составила 16,97 млрд юаней (примерно $2,4 млрд), что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крупнейшие интернет-компании и компании, предоставляющие сопутствующие услуги, относятся к тем, годовой доход от бизнеса которых составляет не менее 20 млн юаней.

Количество пользователей интернета в Китае к концу 2023 года превысило 1,09 млрд человек. Коэффициент доступа населения к глобальной сети составил 77,5%.