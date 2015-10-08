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    ​Китай запустил международную платежную систему

    Это очередной серьезный шаг на пути интернационализации юаня

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Китай запустил собственную международную платежную систему. Сегодня в системе Chinese International Payment System (CIPS) была выполнена первая транзакция. Как сообщает Report со ссылкой на китайский Standard Chartered Bank, перевод был совершен из Китая в Люксембург шведской IKEA.

    Как отмечает Reuters, запуск CIPS позволит устранить одно из самых больших препятствий на пути интернационализации юаня и значительно увеличит мировое использование китайской валюты за счет сокращения транзакционных издержек.

    По словам аналитика Standard Chartered Bank Майкла Вронтамитиса, CIPS повысит связь Китая с глобальной финансовой системой, обеспечив безлимитное использование юаня.

    Отметим, что согласно показателям международной платежной системы SWIFT, в августе доля юаня в международных платежах составила 2,79%. В июле этот показатель был равен 2,34%.

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