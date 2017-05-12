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    Китай намерен стимулировать рост мировой экономики

    В ближайшие 5 лет Китай вложит 600 млрд долларов в экономики других стран

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Китай в ближайшие пять лет планирует ежегодно вкладывать 120–130 млрд долларов в экономики зарубежных стран. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом на пресс-конференции заявил вице-председатель Комиссии по национальному развитию и реформам Китая Нин Цзичже.

    По его словам, общий объем инвестиций Китая за рубеж за пять лет составит не менее 600 млрд долларов. Вице-председатель добавил, что этот шаг станет большой движущей силой для устойчивого восстановления мировой экономики, а также для свободной торговли и инвестиций.

    Н. Цзичже также напомнил, что в 2016 году Китай вложил в другие страны 170 млрд долларов. 

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