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Китай намерен расширять использование юаня в трансграничных операциях

Китай намерен расширять использование юаня в трансграничных операциях Предполагается, что все больше иностранных трейдеров будут использовать RMB во фьючерсной торговле сырой нефтью, железной рудой и другими товарами
Финансы
17 августа 2020 г. 15:31
Китай намерен расширять использование юаня в трансграничных операциях

Китай намерен продолжать расширять использование жэньминьби (RMB, официальное название китайской валюты — юаня) в трансграничных операциях: с этой целью страна задействует пилотную программу поощрения торговли и инвестиций, с тем чтобы создать условия для накопления юаней иностранными центробанками и валютными регуляторами в качестве валютных резервов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе, размещенном на сайте Народного банка Китая.

«Мы рассчитываем, что все больше иностранных трейдеров будут использовать RMB во фьючерсной торговле сырой нефтью, железной рудой и другими товарами, а также чаще прибегать к юаню в реальных торговых операциях», — отмечается в докладе.

Спустя десятилетие после интернационализации жэньминьби китайские власти надеются, что накопление юаневых активов иностранными инвесторами получит дальнейшее распространение, будут также быстро расширяться трансакции иностранных инвесторов в юанях на внутреннем рынке, отмечается в докладе.

Использование юаня в трансграничных операциях в этом году сохраняло устойчивый рост, несмотря на влияние пандемии коронавирусной инфекции, ударившей по глобальной торговле, финансам и экономике в целом, комментирует доклад Народного банка Китая газета China Daily. Сейчас, как отмечают эксперты, более 70% центробанков за рубежом включили юани в свои золотовалютные резервы. Народный банк Китая намерен и далее продвигать интернационализацию RMB на рыночной основе и за счет обслуживания реальной экономики, указывает издание.

«Китайский рынок капиталов может быть открыт еще больше, что предполагает свободное перемещение RMB», — отмечает исполнительный директор Международного валютного фонда по Китаю Цзинь Чжунся, чье мнение приводит газета.

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Версия на английском языке China to promote cross-border use of RMB

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