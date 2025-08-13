Китай 14 августа введет пошлину почти в 76% на импорт канолы из Канады

Министерство торговли Китая ввело для китайских компаний и частных лиц запрет на операции с двумя банками ЕС.

Китайские власти с 14 августа вводят временную пошлину на поставки семян канолы (разновидность рапса) из Канады в размере 75,8%.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Такое решение было принято по итогам антидемпингового расследования, начатого в сентябре 2024 года.

Министерство торговли предварительно пришло к следующим выводам: импорт семян рапса из Канады был демпинговым, отечественной отрасли рапсоводства был нанесен материальный ущерб, а также существует причинно-следственная связь между демпингом и реальными убытками. В связи с этим было решено ввести временные антидемпинговые меры в виде обеспечительных платежей.

КНР является крупнейшим мировым импортером канолы, а также основным ее покупателем у Канады. В 2024 году Канада поставила в Китай канолу на сумму около $3,6 млрд.