Китай 14 августа введет пошлину почти в 76% на импорт канолы из Канады

Финансы
13 августа 2025 г. 15:39
Китайские власти с 14 августа вводят временную пошлину на поставки семян канолы (разновидность рапса) из Канады в размере 75,8%.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Такое решение было принято по итогам антидемпингового расследования, начатого в сентябре 2024 года.

Министерство торговли предварительно пришло к следующим выводам: импорт семян рапса из Канады был демпинговым, отечественной отрасли рапсоводства был нанесен материальный ущерб, а также существует причинно-следственная связь между демпингом и реальными убытками. В связи с этим было решено ввести временные антидемпинговые меры в виде обеспечительных платежей.

КНР является крупнейшим мировым импортером канолы, а также основным ее покупателем у Канады. В 2024 году Канада поставила в Китай канолу на сумму около $3,6 млрд.

