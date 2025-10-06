Казначейские органы выполнили более 1 млн платежных поручений за 9 месяцев

Казначейские органы Азербайджана за 9 месяцев текущего года обработали более 1 млн платежных поручений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно предоставленной информации, финансирование расходов осуществлялось в полном объеме и своевременно на основании заказов, представленных бюджетными организациями и учреждениями, получающими финансовую помощь из бюджета или иными способами.