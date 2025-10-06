İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xəzinədarlıq orqanları 9 ayda 1 milyondan artıq ödəniş tapşırığı icra edib

    Maliyyə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:02
    Xəzinədarlıq orqanları 9 ayda 1 milyondan artıq ödəniş tapşırığı icra edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandakı xəzinədarlıq orqanları 1 milyon 124 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, büdcə və büdcədən maliyyə yardımı və ya digər qaydada vəsait alan təşkilatların dövlət xəzinədarlıq orqanlarına təqdim etdikləri sifarişlər əsasında xərclərin maliyyələşdirilməsi tam və vaxtında təmin edilib.

    Maliyyə Nazirliyi ödəniş tapşırığı
    Казначейские органы выполнили более 1 млн платежных поручений за 9 месяцев

