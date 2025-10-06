Xəzinədarlıq orqanları 9 ayda 1 milyondan artıq ödəniş tapşırığı icra edib
Maliyyə
- 06 oktyabr, 2025
- 12:02
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandakı xəzinədarlıq orqanları 1 milyon 124 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, büdcə və büdcədən maliyyə yardımı və ya digər qaydada vəsait alan təşkilatların dövlət xəzinədarlıq orqanlarına təqdim etdikləri sifarişlər əsasında xərclərin maliyyələşdirilməsi tam və vaxtında təmin edilib.
