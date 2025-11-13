Казначейские органы Азербайджана за 10 месяцев исполнили около 1,3 млн млн платежных поручений

В январе-октябре этого года казначейские органы Азербайджана исполнили более 1,283 млн платежных поручений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, казначейские органы в полном объеме и своевременно обеспечили финансирование расходов на основании запросов, полученных от бюджетных организаций, а также структурами, получающими финансовую помощь из бюджета.