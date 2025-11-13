Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Казначейские органы Азербайджана за 10 месяцев исполнили около 1,3 млн млн платежных поручений

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 15:00
    В январе-октябре этого года казначейские органы Азербайджана исполнили более 1,283 млн платежных поручений.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, казначейские органы в полном объеме и своевременно обеспечили финансирование расходов на основании запросов, полученных от бюджетных организаций, а также структурами, получающими финансовую помощь из бюджета.

    Минфин казначейство платежные поручения
    Xəzinədarlıq orqanları 10 ayda 1 milyondan artıq ödəniş tapşırığı icra edib

