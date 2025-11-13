Xəzinədarlıq orqanları 10 ayda 1 milyondan artıq ödəniş tapşırığı icra edib
Maliyyə
- 13 noyabr, 2025
- 14:39
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycandakı xəzinədarlıq orqanları 1 milyon 283 mindən artıq ödəniş tapşırığı icra edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, büdcə və büdcədən maliyyə yardımı və ya digər qaydada vəsait alan təşkilatların dövlət xəzinədarlıq orqanlarına təqdim etdikləri sifarişlər əsasında xərclərin maliyyələşdirilməsi tam və vaxtında təmin edilib.
