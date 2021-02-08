Казахстан ужесточает условия открытия филиалов иностранных банков в стране

Сумма совокупных активов банка-нерезидента Казахстана должна быть не ниже 20 млрд долларов США, а страховой (перестраховочной) организации-нерезидента - не ниже 5 млрд долларов США

В рамках реализации обязательств, принятых при вступлении во Всемирную торговую организацию, с 16 декабря 2020 года на территории Республики Казахстан разрешено открывать филиалы иностранных банков, страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров.

Как передает Report , об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

2 января 2021 года принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста». Таким образом, полностью сформирована законодательная база, которая дополнительно усиливает требования по регулированию деятельности филиалов иностранных банков, страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров.

Законодательная база также детализирует требования по процедурам открытия, осуществления деятельности на территории Казахстана филиалов иностранных финансовых организаций. Для начала финансовой деятельности на территории Казахстана иностранная финансовая организация сначала должна получить разрешение на открытие филиала, пройти учетную регистрацию в государственной корпорации «Правительство для граждан» и получить соответствующую лицензию агентства (все государственные услуги оказываются на основании одного заявления).

Для получения разрешения иностранная финансовая организация подает следующий пакет документов:

- решение иностранной финансовой организации об открытии филиала; проект положения о филиале, бизнес-план и организационная структура филиала;

- копии учредительных документов иностранной финансовой организации и других сведений, в т. ч. сведений об аффилированных лицах иностранной финансовой организации;

- документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала;

- документы, удостоверяющие наличие у иностранной финансовой организации минимально требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств;

- письменные подтверждения иностранного органа финансового надзора об отсутствии возражений против открытия филиала, наличии у иностранной финансовой организации действующей лицензии, а также отсутствии нарушений пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов в течение двух лет, предшествующих представлению заявления; письменное обязательство иностранной финансовой организации о безусловном и незамедлительном исполнении обязательств, связанных с деятельностью его филиала, в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны филиала иные документы и сведения.

Для получения лицензии иностранная финансовая организация, открывающая филиал, должна выполнить следующие требования:

-государство, резидентом которого является иностранная финансовая организация, является участником международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

- между агентством и органом финансового надзора государства, резидентом которого является иностранная финансовая организация, заключено соглашение о сотрудничестве и обмене информацией;

- иностранная финансовая организация соответствует следующим условиям: обладает долгосрочным кредитным рейтингом не ниже «ВВВ» рейтингового агентства Standard & Poors или рейтингом аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch;

- имеет действующую лицензию на осуществление банковской или страховой (перестраховочной) деятельности на территории страны резидентства;

- предоставила письменное обязательство о безусловном и незамедлительном исполнении обязательств, в случаях их неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения со стороны филиала;

-сумма совокупных активов банка-нерезидента Республики Казахстан должна быть не ниже суммы, эквивалентной 20 млрд долларов США;

-сумма совокупных активов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должна быть не ниже суммы, эквивалентной 5 млрд долларов США, при этом опыт работы – не менее 10 лет во всех отраслях и классах страхования.

Для филиалов иностранных банков действует запрет на прием депозитов физических лиц менее 120 тыс. долларов США (эквивалент в тенге или иной валюте). Филиалы иностранных финансовых организаций могут привлекать депозиты после вступления или получения ими статуса участника системы обязательного гарантирования депозитов (АО «Казахстанский Фонд гарантирования депозитов») и страховых выплат (АО «Фонд гарантирования страховых выплат»).

Для кандидатов, назначаемых в качестве руководящих работников филиалов иностранных финансовых организаций, обязательно наличие высшего образования, безупречной деловой репутации (отсутствие непогашенной или неснятой судимости), трудового стажа в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций. При этом в составе руководящих работников филиала иностранной финансовой организаций должно быть не менее двух граждан Казахстана.

Поскольку филиалы не имеют уставного/собственного капитала, в качестве их эквивалента используется соответствующий актив, принимаемый в качестве резерва (АПР), который представляет собой гарантию и меру покрытия рисков, обеспечения устойчивости платежеспособности и защиты прав клиентов. Минимальный размер АПР для филиалов иностранных банков устанавливается аналогично требуемому размеру уставного и собственного капиталов для вновь создаваемого банка (в размере 10 млрд тенге) и размещаются на корреспондентском счете в Национальном банке Казахстана.

Пруденциальное регулирование филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК также предусматривает установление минимального размера АПР вместо требуемого минимального размера уставного капитала для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации в аналогичном размере (от 1, 5 млн МРП до 10,5 млн МРП в зависимости от отрасли страхования). Средства размещаются на текущих счетах в банках второго уровня Казахстана, имеющих минимальный долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале не ниже «ВВ+» рейтингового агентства Standard & Poors или рейтинг аналогичного уровня рейтинговых агентств Moody's Investors Service и Fitch.

Установленные требования к открытию филиалов иностранных банков, страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров, обеспечат равные условия конкуренции на внутреннем финансовом рынке, приход крупных капитализированных организаций, готовых к трансферту новых финансовых технологий и услуг, а также сохранят защиту прав потребителей и поддержат стабильность финансовой системы.

