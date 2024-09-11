О нас

Капвложения в экономику Азербайджана за 8 месяцев выросли почти на 2%

Капвложения в экономику Азербайджана за 8 месяцев выросли почти на 2% 12:18
Финансы
11 сентября 2024 г. 12:35
Капвложения в экономику Азербайджана за 8 месяцев выросли почти на 2%

Капвложения в экономику Азербайджана в январе-августе текущего года составили 11 млрд 216,9 млн манатов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, инвестиции в нефтегазовый сектор снизились на 2,4%, в ненефтегазовый сектор, наоборот, выросли на 3,9%.

По данным ведомства, 5 млрд 587 млн манатов или 49,8% капвложений за отчетной период направлено в сферу производства, 4 млрд 287,3 млн манатов или 38,2% - услуг, 1 млрд 342,6 млн манатов или 12% - на строительство жилья.

В целом, 9 млрд 315,8 млн манатов или 83,1% инвестиций, направленных в основной капитал, составили внутренние инвестиции. Госкомстат подчеркивает, что 8 млрд 90,5 млн манатов или 72,1% капвложений направлены на строительно-монтажные работы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 2 %-ə yaxın artıb

Самое важное

Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi