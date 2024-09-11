Капвложения в экономику Азербайджана за 8 месяцев выросли почти на 2%

12:18

Капвложения в экономику Азербайджана в январе-августе текущего года составили 11 млрд 216,9 млн манатов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, инвестиции в нефтегазовый сектор снизились на 2,4%, в ненефтегазовый сектор, наоборот, выросли на 3,9%.

По данным ведомства, 5 млрд 587 млн манатов или 49,8% капвложений за отчетной период направлено в сферу производства, 4 млрд 287,3 млн манатов или 38,2% - услуг, 1 млрд 342,6 млн манатов или 12% - на строительство жилья.

В целом, 9 млрд 315,8 млн манатов или 83,1% инвестиций, направленных в основной капитал, составили внутренние инвестиции. Госкомстат подчеркивает, что 8 млрд 90,5 млн манатов или 72,1% капвложений направлены на строительно-монтажные работы.