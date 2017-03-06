Kapital Bank проводит новую кредитную кампанию

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Kapital Bank проводит льготную кредитную кампанию “Двойное счастье” по случаю 8 Марта – Международного Женского Дня. Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По условиям кампании, 6-го и 7-го марта женщинам предоставляется возможность получить кредит со скидкой 2% на годовую процентную ставку. При этом комиссия составит 0%.

Отметим, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 тыс. манат, срок от 3-х до 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту и удостоверение личности.