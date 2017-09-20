Kapital Bank предлагает новый проект

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Kapital Bank предлагает клиентам проект Birlik Klubu. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

По информации, клиенты банка, присоединившись к команде Birlik Klubu, имеют возможность воспользоваться рядом привилегий при оформлении очередного кредита.

Членам Birlik Klubu банк предлагает клубные карты. В зависимости от вида карты, определенная часть платежа по кредиту будет возвращена на клубную карту в виде бонуса. Также привилегией карты является скидка на комиссию и на годовой процент по кредиту. Владельцам карты Birlik Klubu срок оплаты кредита может быть увеличен до 6 месяцев.

Для вступления в клуб клиенты могут обратиться в близлежащий филиал банка. Дополнительную информацию о карте можно получить на сайте банка (www.kapitalbank.az/loans/birlik-klubu?hl=ru).

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.