Kapital Bank наградил очередных 50 победителей

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank провел второй тираж лотереи "Хазри приносит деньги" (“Xəzri pul gətirəcək”) по системе срочных денежных переводов "Хазри".

Как сообщает Report, 50 клиентов системы выиграли каждый по 100 манат.

Отметим, что участниками лотереи автоматически становятся клиенты, отправляющие денежные средства по данной системе в Азербайджане. На каждые отправленные клиентом 100 манатов дается один шанс. До 10 февраля 2017 года 150 клиентов выиграют по 100 манатов каждый, а в конце лотереи 1 клиент – 1 000 манатов.

Совершать денежные переводы посредством системы "Хазри" удобно и выгодно. В течение 5 минут, не открывая счет, можно отправить и получить денежные средства как в пределах страны, так и за рубеж. Банковская комиссия переводов начинается с 0,8% отправленной суммы. Клиенты могут получить денежные средства посредством банкоматов Kapital Bank круглосуточно. При этом комиссия с клиента не взимается.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 90 филиалах и 2 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.