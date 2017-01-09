Баку. 9 января. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank наградил команду-победителя телевизионного проекта "Брэйн Ринг". Представители банка встретились с членами команды и поздравили их с победой.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, команде было вручено 3000 манатов и корпоративные подарки от банка.

Kapital Bank является финансовым партнером "Брэйн Ринга". По итогам 2016-го года, победителем "Брэйн Ринга" стала команда "Ичери Шехер".

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Следует отметить, что помимо игр "Брэйн Ринг" Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?".