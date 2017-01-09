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    Kapital Bank наградил команду-победителя

    Банк является финансовым партнером Брэйн Ринг

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank наградил команду-победителя телевизионного проекта "Брэйн Ринг". Представители банка встретились с членами команды и поздравили их с победой.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, команде было вручено 3000 манатов и корпоративные подарки от банка.

    Kapital Bank является финансовым партнером "Брэйн Ринга". По итогам 2016-го года, победителем "Брэйн Ринга" стала команда "Ичери Шехер".

    Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Следует отметить, что помимо игр "Брэйн Ринг" Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?".

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