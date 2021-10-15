Какие последствия может иметь падение турецкой лиры для Азербайджана?

Рекордное падение турецкой лиры произошло после того, как Центробанк Турции неожиданно снизил учетную ставку с 19% до 18%. В настоящее время, по данным регулятора, 1 доллар США торгуется по 9,1580 лиры.

Рекордное падение турецкой лиры произошло после того, как Центробанк Турции неожиданно снизил учетную ставку с 19% до 18%. В настоящее время, по данным регулятора, 1 доллар США торгуется по 9,1580 лиры.

Какие последствия может иметь падение турецкой лиры для экономики Азербайджана?

С этим вопросом Report обратился к эксперту-экономисту Рашаду Гасанову.

Из-за снижения себестоимости товаров и услуг, производимых в стране, где обесценилась валюта, на начальном этапе формируется бум спроса. Это увеличивает импорт из этой страны. Таким образом, обесценивание лиры приведет к росту импорта товаров из Турции в Азербайджан, поскольку здесь происходит снижение цен в долларовом выражении. В нынешних условиях на турецкую экономику оказывается серьезное инфляционное давление, цены растут более чем на 20%. Это в некоторой степени, но не полностью, нейтрализует давление. За обесцениванием всегда следует инфляция. Но до этого процесса в определенный промежуток времени увеличивается объем покупки товаров, в том числе и в режиме онлайн.

Падение лиры также увеличивает доступность туристических услуг в Турции, но из-за имеющихся сейчас ограничений, наблюдается относительно низкий интерес к данной сфере. Но в любом случае, доступность туристических услуг повышается, что формирует интерес азербайджанских потребителей. Соответственно, формируется валютный поток из Азербайджана в Турцию.

Помимо этого, ослабевает конкурентоспособность экспортируемой из Азербайджана продукции на турецком рынке. То есть существующая у нас валютная политика ограничивает возможности адаптации торгово-экономической среды в Азербайджане к тем вызовам, которые возникают в регионе. Стоимость продукции, производимой в Азербайджане, в долларовом выражении дороже, чем продукция местного производства в Турции, предлагается на рынке по более высокой цене по сравнению с предыдущим годом, что ограничивает конкурентоспособность продукции, экспортируемой нами в Турцию, снижает масштабы экспорта в среднесрочном периоде. Правда, в настоящее время мы в основном экспортируем в Турцию нефтегазовую продукцию, но продаются и товары ненефтяняного сектора. С этой целью недавно было подписано соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией.

Оно направлено на создание возможности для проведения экспортно-импортных операций по ряду товаров на льготных условиях и расширение торгового оборота между странами. В частности, предусматривалась реализация азербайджанской продукции на турецком рынке на выгодных условиях. Однако в сложившейся ситуации конъюнктура турецкого рынка негативно влияет на возможности экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в эту страну.

Отметим, что сегодня на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи состоялся обмен мнениями по расширению сферы действия соглашения о преференциальной торговле, подписанного между правительствами Азербайджана и Турции.