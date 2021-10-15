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Какие последствия может иметь падение турецкой лиры для Азербайджана?

Какие последствия может иметь падение турецкой лиры для Азербайджана? Рекордное падение турецкой лиры произошло после того, как Центробанк Турции неожиданно снизил учетную ставку с 19% до 18%. В настоящее время, по данным регулятора, 1 доллар США торгуется по 9,1580 лиры.
Финансы
15 октября 2021 г. 13:53
Какие последствия может иметь падение турецкой лиры для Азербайджана?

Рекордное падение турецкой лиры произошло после того, как Центробанк Турции неожиданно снизил учетную ставку с 19% до 18%. В настоящее время, по данным регулятора, 1 доллар США торгуется по 9,1580 лиры.

Какие последствия может иметь падение турецкой лиры для экономики Азербайджана?

С этим вопросом Report обратился к эксперту-экономисту Рашаду Гасанову.

Из-за снижения себестоимости товаров и услуг, производимых в стране, где обесценилась валюта, на начальном этапе формируется бум спроса. Это увеличивает импорт из этой страны. Таким образом, обесценивание лиры приведет к росту импорта товаров из Турции в Азербайджан, поскольку здесь происходит снижение цен в долларовом выражении. В нынешних условиях на турецкую экономику оказывается серьезное инфляционное давление, цены растут более чем на 20%. Это в некоторой степени, но не полностью, нейтрализует давление. За обесцениванием всегда следует инфляция. Но до этого процесса в определенный промежуток времени увеличивается объем покупки товаров, в том числе и в режиме онлайн.

Падение лиры также увеличивает доступность туристических услуг в Турции, но из-за имеющихся сейчас ограничений, наблюдается относительно низкий интерес к данной сфере. Но в любом случае, доступность туристических услуг повышается, что формирует интерес азербайджанских потребителей. Соответственно, формируется валютный поток из Азербайджана в Турцию.

Помимо этого, ослабевает конкурентоспособность экспортируемой из Азербайджана продукции на турецком рынке. То есть существующая у нас валютная политика ограничивает возможности адаптации торгово-экономической среды в Азербайджане к тем вызовам, которые возникают в регионе. Стоимость продукции, производимой в Азербайджане, в долларовом выражении дороже, чем продукция местного производства в Турции, предлагается на рынке по более высокой цене по сравнению с предыдущим годом, что ограничивает конкурентоспособность продукции, экспортируемой нами в Турцию, снижает масштабы экспорта в среднесрочном периоде. Правда, в настоящее время мы в основном экспортируем в Турцию нефтегазовую продукцию, но продаются и товары ненефтяняного сектора. С этой целью недавно было подписано соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией.

Оно направлено на создание возможности для проведения экспортно-импортных операций по ряду товаров на льготных условиях и расширение торгового оборота между странами. В частности, предусматривалась реализация азербайджанской продукции на турецком рынке на выгодных условиях. Однако в сложившейся ситуации конъюнктура турецкого рынка негативно влияет на возможности экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана в эту страну.

Отметим, что сегодня на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи состоялся обмен мнениями по расширению сферы действия соглашения о преференциальной торговле, подписанного между правительствами Азербайджана и Турции.

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Версия на азербайджанском языке Türk lirəsinin ucuzlaşmasının Azərbaycan üçün hansı təsirləri ola bilər?

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