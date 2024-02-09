Как требования к независимым страховым экспертам в Азербайджане повлияют на рынок?

Согласно “Минимальным требованиям к осуществлению независимой экспертной деятельности”, утвержденным Советом директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА), определены требования к оценке страховых случаев независимым экспертом, содержание и форма незав

Согласно “Минимальным требованиям к осуществлению независимой экспертной деятельности”, утвержденным Советом директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА), определены требования к оценке страховых случаев независимым экспертом, содержание и форма независимого экспертного заключения, требования к гражданско-правовому договору, заключенному с независимым экспертом, а также требования к подотчетности независимых экспертов.

Независимый эксперт будет представлять ежеквартальные отчеты ЦБА о своей деятельности не позднее 20 дней после окончания квартала с заверением электронной подписью.

Как эти требования повлияют на страховой рынок? Report обсудил эту тему с экспертами сектора.

Эксперт Илькин Ибрагимов считает, что при определении требований необходимо было проконсультироваться с независимыми экспертами в сфере страхования: "Хотя ранее в законодательстве упоминались независимые эксперты, некоторые вопросы оставались открытыми. Их права и обязанности не были определены. И предварительное определение указанных требований даст толчок дальнейшему развитию рынка".

Экспертами должны быть только профессионалы

Другой эксперт Камран Бабаев оценивает утверждение "Минимальных требований к осуществлению независимой экспертной деятельности "как положительный момент: "Роль независимых экспертов на страховом рынке очень важна. Зачастую между клиентом и страховой компанией возникают проблемы с оценкой убытков. Когда они не могут договориться, выбирается независимый эксперт. Экспертами должны быть только профессиональные, а также честные и справедливые люди. Должны применяться такие требования, чтобы именно хорошо знающие свое дело, могли работать на страховом рынке.

Страховым компаниям следует обращаться в автомастерские, которые выполняют работу качественно. Это сыграет положительную роль в повышении качества обслуживания. Они устанавливают ряд критериев, и автомастерские, соответствующие им, будут сотрудничать со страховыми компаниями".