Как пандемия повлияет на виды обязательного страхования?

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На конец второго квартала этого года в Азербайджане не ожидается резкого спада или роста по обязательным видам страхования.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Рашад Ахмедов.

"Мы ждем умеренные темпы. При проведении анализа по виду обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в рамках системы "Зеленая карта" мы наблюдали очень небольшой спад. Также незначительно снизилось количество договоров страхования. Потому что есть запрет на въезд и выезд из страны других видов транспорта, кроме грузовиков, по которым отмечался рост страхования. В январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован рост страховых взносов по обязательному страхованию недвижимости и гражданской ответственности при эксплуатации недвижимости на 66,6% и 5,3% соответственно", - сказал исполнительный директор БОС.

По его мнению, смягчение карантинных мер приведет к большему использованию транспортных средств, следовательно, восстановлению спроса на обязательное страхование. Тем самым, показатель по виду страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств может достичь прежних значений.

Р.Ахмедов уверен, что пандемия не окажет резкого негативного влияния на деятельность страховых компаний, поскольку Центробанком были предприняты превентивные меры, среди которых отказ от перечислений, возможность отложить до 30 сентября выплату членских взносов для участников БОС, календарных сборов по обязательным видам страхования.