Как делится находящееся в ипотеке имущество при разводе?

В прошлом году, по данным Госкомстата, в Азербайджане был зарегистрирован 17 191 развод. Это на 17,5% больше, чем в предыдущем году. Согласно Семейному кодексу, имущество, приобретенное супругами в процессе брака, считается их общей совместной собственнос

По данным Госкомстата, в прошлом году в Азербайджане был зарегистрирован 17 191 развод. Это на 17,5% больше, чем в предыдущем году. Согласно Семейному кодексу, имущество, приобретенное супругами в процессе брака, считается их общей совместной собственностью. При расторжении брака по заявлению одной из сторон происходит раздел общего имущества. Например, если мужчина или женщина приобрели себе жилье в период брака, то эта квартира делится вне зависимости от того, на кого оформлена.

Многие сейчас приобретают недвижимость, особенно квартиры, посредством ипотечного кредитования. Но как делится имущество, находящееся в ипотеке, при разводе? Report пообщался на эту тему с адвокатом Акрамом Гасановым.

Эксперт говорит, что если квартира, купленная в ипотеку, считается совместной собственностью супругов, то при разводе она должна быть разделена поровну: "Предположим, что квартира находится в собственности мужчины, она была куплена по 25-летней ипотеке, а сумма за 5 лет была выплачена за время брака. При этом долг за оставшиеся 20 лет обе стороны должны погашать поровну. Но если женщина отказывается погасить этот долг, мужчина должен вернуть женщине 50% от суммы, уплаченной в течение этих 5 лет, и первоначального взноса по ипотечному кредиту. Потому что, если квартира была приобретена во время их брака, то считается, что они совместно оплатили первоначальный взнос и задолженность по кредиту в течение 5 лет. После этого мужчина сам погашает оставшийся долг, в итоге квартира должна остаться у него. Если мужчина отказывается выплачивать бывшей жене эти деньги, суд должен предоставить женщине соответствующую долю в квартире на эту сумму. Предположим, что 50% от суммы, уплаченной за эти 5 лет, составляет десятую часть стоимости квартиры. В это время суд может передать женщине десятую часть квартиры. При этом они могут через суд выставить квартиру на продажу, а доля бывшей жены выплачивается ей из суммы, полученной от продажи".

По его словам, если обе стороны откажутся погасить остаток долга, банк может расторгнуть ипотеку и выставить квартиру на продажу: "Сумма, полученная от продажи, покроет задолженность перед банком, а остаток средств будут поделен пополам между бывшими мужем и женой. Теоретически может случиться так, что квартира будет продана по заниженной цене, а долг перед банком будет закрыт не полностью. При этом оставшийся долг стороны должны погасить поровну. Они не могут отказаться платить”.