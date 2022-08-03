Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?

В Азербайджане с 1 октября 2022 года начнется исчисление страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), а непосредственное регулирование ущерба будет осуществляться с 1 ноября.

В Азербайджане с 1 октября 2022 года начнется исчисление страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), а непосредственное регулирование ущерба будет осуществляться с 1 ноября.

Об этом в интервью Report сказал гендиректор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев.

По его словам, согласно поправкам в правила, страховые взносы будут определяться с учетом четырех основных факторов:

"Страховые взносы планируется определять в соответствии с уровнем риска, который несут водители. Прежде всего, отмечу, что базовая страховая сумма, то есть 50 манатов, остаются неизменными. Но, в зависимости от уровня риска к базовой страховой сумме применяются новые коэффициенты. Известно, что чем меньше возраст и водительский стаж водителя, тем выше риск совершения им ДТП. Поэтому к базовому страховому тарифу применяются коэффициенты в диапазоне 1,35-1,05 в зависимости от возраста и стажа вождения.

Другой фактор риска связан с интенсивностью движения. В местах с более интенсивным, плотным движением транспортных средств частота дорожно-транспортных происшествий выше. Поэтому к городу Баку применяется коэффициент 1,1, к Сумгайыту и Абшерону - 1,05, а к другим регионам - 0,95. То есть, в других регионах водители будут платить меньше страховых взносов.

Третий фактор зависит от срока эксплуатации транспортного средства. Поскольку частота ДТП со старыми транспортными средствами выше, к транспортным средствам, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, применяется коэффициент 1,05, к транспортным средствам, срок эксплуатации которых превышает 20 лет, - коэффициент 1,1, а к транспортным средствам, срок эксплуатации которых менее 10 лет, - коэффициент 1.

Четвертый фактор - это коэффициент, связанный с количеством людей, управляющих транспортным средством. Если транспортным средством имеют право управлять два и более человека, то к базовому страховому взносу применяется коэффициент 1,15", - отметил З.Алиев.

Новые правила, принятые Центробанком в сфере обязательного автострахования связаны с двумя основными потребностями. Во-первых, в настоящее время практика такова, что в случае причинения вреда третьей стороне лицом, управляющим транспортным средством, процесс возмещения вреда решается между потерпевшей стороной и страховщиком причинившего ущерб. Потерпевшая сторона получает выплату не от своего автостраховщика, а от страховщика стороны, нанесшей ущерб. В таком случае процесс возмещения убытков происходит вне отношений "клиент-бизнес". То есть, получающая выплату сторона остается лицом к лицу со страховщиком, клиентом которого не является.

"В результате, когда вы приобретаете ОСАГО, не имеет значения, у какого страховщика вы его приобретете. Потому что вы не можете предсказать, с каким страховщиком вам придется столкнуться в случае, если вы будете потерпевшей стороной. Или, наоборот, страховщик не платит своим клиентам и поэтому клиентская удовлетворенность обходит его стороной", - сказал генеральный директор.

Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана утвердило "Порядок регулирования взаимных выплат между страховщиками в связи с возмещением ущерба, причиненного транспортному средству, которым управлял потерпевший при дорожно-транспортном происшествии (прямое регулирование убытков)" и "Порядок исчисления сумм страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

С полным текстом интервью с генеральным директором ЦБА можно ознакомиться здесь.