Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятия
Финансы
- 18 ноября, 2025
- 17:40
В Азербайджане повышены верхние пределы расходов, связанных с проведением международных и крупных мероприятий, а также приемом иностранных делегаций.
Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
В частности:
- расходы на обед повышены с 60 до 90 манатов,
- на ужин - с 80 до 120 манатов,
- банкет (не более двух раз в рамках мероприятия) - со 120 до 180 манатов,
- питание для вспомогательного персонала (водителей, волонтеров, сотрудников безопасности и др.) - с 20 до 30 манатов,
- расходы на чай, кофе и легкие закуски во время переговоров и культурных программ увеличены с 20 до 30 манатов.
Также повышены лимиты на канцелярские расходы и приобретение сувениров:
- для руководителей делегаций, министров, высокопоставленных гостей и почетных лиц канцелярские расходы увеличены с 60 до 80 манатов,
- для членов делегаций - с 30 до 40 манатов,
- стоимость сувениров для руководителей делегаций выросла со 150 до 200 манатов,
- для других членов делегаций - с 50 до 70 манатов.
Отмечается, что новые нормы распространяются также на международные и национальные мероприятия, организуемые государственными предприятиями и публично-правовыми юрлицами, доля которых полностью или частично принадлежит государству.
