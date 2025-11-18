Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятия

В Азербайджане повышены верхние пределы расходов, связанных с проведением международных и крупных мероприятий, а также приемом иностранных делегаций.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В частности:

расходы на обед повышены с 60 до 90 манатов,

на ужин - с 80 до 120 манатов,

банкет (не более двух раз в рамках мероприятия) - со 120 до 180 манатов,

питание для вспомогательного персонала (водителей, волонтеров, сотрудников безопасности и др.) - с 20 до 30 манатов,

расходы на чай, кофе и легкие закуски во время переговоров и культурных программ увеличены с 20 до 30 манатов.

Также повышены лимиты на канцелярские расходы и приобретение сувениров:

для руководителей делегаций, министров, высокопоставленных гостей и почетных лиц канцелярские расходы увеличены с 60 до 80 манатов,

для членов делегаций - с 30 до 40 манатов,

стоимость сувениров для руководителей делегаций выросла со 150 до 200 манатов,

для других членов делегаций - с 50 до 70 манатов.

Отмечается, что новые нормы распространяются также на международные и национальные мероприятия, организуемые государственными предприятиями и публично-правовыми юрлицами, доля которых полностью или частично принадлежит государству.