    Финансы
    • 18 ноября, 2025
    • 17:40
    Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятия

    В Азербайджане повышены верхние пределы расходов, связанных с проведением международных и крупных мероприятий, а также приемом иностранных делегаций.

    Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    В частности:

    • расходы на обед повышены с 60 до 90 манатов,
    • на ужин - с 80 до 120 манатов,
    • банкет (не более двух раз в рамках мероприятия) - со 120 до 180 манатов,
    • питание для вспомогательного персонала (водителей, волонтеров, сотрудников безопасности и др.) - с 20 до 30 манатов,
    • расходы на чай, кофе и легкие закуски во время переговоров и культурных программ увеличены с 20 до 30 манатов.

    Также повышены лимиты на канцелярские расходы и приобретение сувениров:

    • для руководителей делегаций, министров, высокопоставленных гостей и почетных лиц канцелярские расходы увеличены с 60 до 80 манатов,
    • для членов делегаций - с 30 до 40 манатов,
    • стоимость сувениров для руководителей делегаций выросла со 150 до 200 манатов,
    • для других членов делегаций - с 50 до 70 манатов.

    Отмечается, что новые нормы распространяются также на международные и национальные мероприятия, организуемые государственными предприятиями и публично-правовыми юрлицами, доля которых полностью или частично принадлежит государству.

