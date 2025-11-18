İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda keçirilən tədbirlərlə bağlı xərc normalarının yuxarı hədləri artırılıb

    Maliyyə
    • 18 noyabr, 2025
    • 16:13
    Azərbaycanda keçirilən tədbirlərlə bağlı xərc normalarının yuxarı hədləri artırılıb

    Nazirlər Kabineti "Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi, habelə xarici ölkələrin nümayəndə heyətlərinin və rəsmi şəxslərinin qəbulu, onlara xidmət göstərilməsi üçün dövlət büdcəsində vəsaitin nəzərdə tutulması və xərclənməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında 4 noyabr 2008-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, ölkədə keçirilən tədbirlərlə bağlı xərc normalarının yuxarı həddi artırılıb.

    Belə ki, nahar yeməyi xərci 60 manatdan 90 manata, şam yeməyi xərci 80 manatdan 120 manata, tədbir ərzində 2 dəfədən artıq olmamaq şərtilə ziyafət xərci 120 manatdan 180 manata, gün ərzində tədbirin təşkili ilə bağlı cəlb olunan yardımçı heyət (sürücülər, könüllülər, təhlükəsizlik işçiləri və s.) üçün yemək xərci 20 manatdan 30 manata, gün ərzində danışıqlar, mədəni tədbirlər zamanı çay, qəhvə fasiləsi və qəlyanaltı xərci 20 manatdan 30 manata qaldırılıb.

    Bundan başqa, nümayəndə heyətinin rəhbəri, nazirlər və onlara bərabər tutulan şəxslər, sabiq dövlət və hökumət başçıları, deputatlar, fəxri qonaqlar üçün dəftərxana xərci 60 manatdan 80 manata, nümayəndə heyətinin üzvləri üçün dəftərxana xərci 30 manatdan 40 manata, nümayəndə heyətinin rəhbəri, nazirlər və onlara bərabər tutulan şəxslər, sabiq dövlət və hökumət başçıları, deputatlar, fəxri qonaqlar üçün xatirə hədiyyələrinin alınması xərci 150 manatdan 200 manata, nümayəndə heyətinin üzvləri üçün xatirə hədiyyələrinin alınması xərci isə 50 manatdan 70 manata qaldırılıb.

    Xərc normaları dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, həmçinin dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilən beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərə də tətbiq olunur.

    Nazirlər Kabineti tədbirlər xərc normaları
    Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятия

    Son xəbərlər

    16:28

    İlqar Aslanov: "Əsas problem futzalçıların məşqlərə mütəmadi qoşula bilməməsidir"

    Futbol
    16:25
    Foto

    Növbəti köç Həsənriz və Vəngli kəndlərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    16:24

    Həsənriz sakini: Doğma kəndə qayıdış bizə keçmişdəki çətinlikləri unutdurur

    Daxili siyasət
    16:22

    Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    16:11

    Siyarto: Aİ Ukraynaya maliyyə yardımını dayandırmalı və yoxlama aparılmasını tələb etməlidir

    Digər ölkələr
    16:09

    Lesotolu nazir: "Bakının "ağıllı şəhər" modelini tətbiq etmək niyyətindəyik"

    İnfrastruktur
    16:07

    Azərbaycanda daha 54 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    16:05

    Deputat: "DSMF-nin büdcədən asıllılığının azaldılması üçün yığım potensialının artırılması daha sistemli olmalıdır"

    Maliyyə
    16:01
    Rəy

    20 noyabr faciəsi: cəzasız qalan daha bir cinayət - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti