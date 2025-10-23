Кабмин расширил функции МВД: полиция будет сопровождать перевозку алмазов

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в правила, регулирующие производство, обработку и транспортировку драгоценных металлов и камней.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно поправкам, при импорте и экспорте необработанных алмазов их транспортировка должна осуществляться в защищенных упаковках, конструкция которых исключает возможность вскрытия без видимых следов вмешательства. Каждая упаковка должна иметь средства идентификации - пломбы, печати или штампы.

Наиболее важное нововведение - обеспечение охраны таких грузов возложено на вооруженные экипажи МВД Азербайджана. Причем сопровождение и охрана будут осуществляться бесплатно.

Новое постановление вступает в силу со дня присоединения Азербайджана к Схеме сертификации процесса Кимберли (Kimberley Process Certification Scheme).