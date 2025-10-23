Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Кабмин расширил функции МВД: полиция будет сопровождать перевозку алмазов

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 13:23
    Кабмин расширил функции МВД: полиция будет сопровождать перевозку алмазов

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в правила, регулирующие производство, обработку и транспортировку драгоценных металлов и камней.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно поправкам, при импорте и экспорте необработанных алмазов их транспортировка должна осуществляться в защищенных упаковках, конструкция которых исключает возможность вскрытия без видимых следов вмешательства. Каждая упаковка должна иметь средства идентификации - пломбы, печати или штампы.

    Наиболее важное нововведение - обеспечение охраны таких грузов возложено на вооруженные экипажи МВД Азербайджана. Причем сопровождение и охрана будут осуществляться бесплатно.

    Новое постановление вступает в силу со дня присоединения Азербайджана к Схеме сертификации процесса Кимберли (Kimberley Process Certification Scheme).

    МВД алмазы драгметаллы транспортировка
    Daxili İşlər Nazirliyinə yeni səlahiyyət verilib

    Последние новости

    13:41
    Фото

    Переселившимся в село Тезебина семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    13:34

    Из Сирии возвращены шесть граждан Азербайджана

    Внутренняя политика
    13:34

    Санкции ЕС по России охватывают 1 980 человек и 683 организаций - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    13:23

    Кабмин расширил функции МВД: полиция будет сопровождать перевозку алмазов

    Финансы
    13:21

    Русиф Гусейнов: Армен Григорян изложил позицию Еревана по мирной повестке с Баку

    Внешняя политика
    13:19

    В Казахстане взорвался беспилотник неизвестного происхождения

    В регионе
    13:16

    Нефтяной фонд резко увеличил долю вложений в Ближний Восток

    Энергетика
    13:12

    Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

    Бизнес
    13:12

    Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

    Другие страны
    Лента новостей