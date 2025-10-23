İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Daxili İşlər Nazirliyinə yeni səlahiyyət verilib

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 12:50
    Daxili İşlər Nazirliyinə yeni səlahiyyət verilib

    Nazirlər Kabineti 6 noyabr 2007-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Qiymətli metalların və qiymətli daşların istehsalı, emalı, istifadəsi, dövriyyəsi və onlardan hazırlanmış məhsulların daşınması zamanı hüquqi şəxslər, habelə qiymətli metallar və qiymətli daşlarla əməliyyatlar həyata keçirən fərdi sahibkarlar tərəfindən onların mühafizəsinin həyata keçirilməsi Qaydaları"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, emal edilməmiş almazın idxal və ixracı zamanı emal edilməmiş almazlar kənar müdaxilədən qoruyan və müdaxilə edildikdən sonra ilkin formaya qayıtmasını istisna edən konstruktiv quruluşa malik təhlükəsiz bağlamalarda daşınmalı, bağlamalara müvafiq eyniləşdirmə vasitələri (plomblar, möhürlər, ştamplar və s.) tətbiq olunmalıdır.

    Emal edilməmiş almazın idxalı, ixracı, istifadəsi, dövriyyəsi, uçotu və saxlanılması, o cümlədən izlənməsi zamanı mühafizənin təşkilini Daxili İşlər Nazirliyinin silahlı ekipajı ödənişsiz qaydada həyata keçirir.

    Qərar ölkəmizin "Kimberli Prosesinin Sertifikatlaşdırma Sxemi"nə qoşulduğu gündən qüvvəyə minir.

    Nazirlər Kabineti Daxili İşlər Nazirliyi

    Son xəbərlər

    13:10

    Bart de Vever: Ukrayna üçün "təzminat krediti" ideyasının dəstəklənməsi üçün şərtlərimiz var

    Digər ölkələr
    13:06

    Suriyadan altı azərbaycanlı ölkəyə gətirilib

    Digər
    13:04

    Dərman təminatı və kompensasiya mexanizmlərini tənzimləyən yeni qaydalar təsdiqlənib

    Sağlamlıq
    13:03

    Nazirlər Kabineti texnoloji biznes inkubatoru rezidentləri ilə bağlı qərar verib

    İKT
    13:02

    Mingəçevirdə kanalda batan şəxsin meyiti tapılıb -YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:01

    İslamiadada Azərbaycanı təmsil edəcək cüdoçular açıqlanıb

    Fərdi
    12:58

    "Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları" dəyişib

    Biznes
    12:57

    "Qarabağ"ın rəqibi uzun müddətdən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    12:54
    Foto

    Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Füzuliyə gəlib

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti