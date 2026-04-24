Кабмин назвал условия для установки индивидуальных систем отопления в квартирах

Кабинет министров Азербайджана утвердил случаи, при которых в многоквартирных жилых домах допускается установка индивидуальных систем отопления.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, установка индивидуальных отопительных систем в каждой квартире будет разрешена при проектировании многоквартирных домов в ряде случаев. В частности, это возможно в зданиях не выше 5 этажей, если в районе строительства не предусмотрено газоснабжение, а также если отопление планируется обеспечивать за счет возобновляемых источников энергии в индивидуальном порядке.