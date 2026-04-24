    Çoxmənzilli binalarda fərdi istilik sistemlərinə icazə halları müəyyənləşib

    Maliyyə
    • 24 aprel, 2026
    • 15:36
    Çoxmənzilli binalarda fərdi istilik sistemlərinə icazə halları müəyyənləşib

    Nazirlər Kabineti "Çoxmənzilli yaşayış binaları layihələndirilərkən hər bir mənzil üzrə fərdi istilik sistemlərinin quraşdırılmasına icazə verilən hallar"ı təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.

    Qərara əsasən, çoxmənzilli yaşayış binaları layihələndirilərkən hər bir mənzil üzrə fərdi istilik sistemlərinin quraşdırılmasına bu hallarda icazə veriləcək: çoxmənzilli yaşayış binası azmərtəbəli (5 mərtəbəyə qədər) olduqda, çoxmənzilli yaşayış binasının yerləşəcəyi əraziyə qaz təchizatı nəzərdə tutulmadıqda, çoxmənzilli yaşayış binası üzrə mənzillərdə istilik təchizatının fərdi qaydada bərpa olunan enerji mənbələri hesabına təmin edilməsi nəzərdə tutulduqda.

    Nazirlər Kabineti Əli Əsədov Çoxmənzilli yaşayış binaları İstilik sistemləri
    Кабмин назвал условия для установки индивидуальных систем отопления в квартирах

