    К облигациям НБКО Kəpəz проявили интерес 52 инвестора

    Финансы
    • 12 февраля, 2026
    • 14:45
    К облигациям НБКО Kəpəz проявили интерес 52 инвестора

    Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций НБКО Kəpəz на сумму 1 млн манатов.

    Об этом Report сообщили в БФБ.

    Согласно информации, 10 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая были размещены методом массового аукциона. На облигации поступило 52 заявки от 52 инвесторов на сумму 1 млн манатов. Размещение состоялось в полном объеме.

    Срок обращения ценных бумаг - 24 месяца. Доходность облигаций составляет 15% в год, купонная выплата будет осуществляться ежемесячно. Андеррайтером размещения облигаций является "Инвестиционная компания Troni".

    Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

