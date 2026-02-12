К облигациям НБКО Kəpəz проявили интерес 52 инвестора
Финансы
- 12 февраля, 2026
- 14:45
Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций НБКО Kəpəz на сумму 1 млн манатов.
Об этом Report сообщили в БФБ.
Согласно информации, 10 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая были размещены методом массового аукциона. На облигации поступило 52 заявки от 52 инвесторов на сумму 1 млн манатов. Размещение состоялось в полном объеме.
Срок обращения ценных бумаг - 24 месяца. Доходность облигаций составляет 15% в год, купонная выплата будет осуществляться ежемесячно. Андеррайтером размещения облигаций является "Инвестиционная компания Troni".
Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.
Последние новости
15:41
Италия направит 8,8 млрд евро на разработку истребителей с Британией и ЯпониейДругие страны
15:41
Координатор ООН и посол Чили обсудили поддержку устойчивого развития АзербайджанаВнешняя политика
15:38
Поступления в бюджет по линии ГТК незначительно сократилисьФинансы
15:28
Госбюджет Азербайджана в январе исполнен с профицитом в 2,7 млрд манатовФинансы
15:27
BP и партнеры увеличили в 2025 году финансирование соцпроектов в Азербайджане на 6%Энергетика
15:24
Азербайджан и Иран обсудили энергопроекты и предстоящее заседание совместной комиссииЭнергетика
15:23
Племянника Гарегина II из СИЗО перевели под домашний арестВ регионе
15:20
Казначейские органы Азербайджана за месяц исполнили более 37 тыс. платежных порученийФинансы
15:15