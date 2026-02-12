К облигациям НБКО Kəpəz проявили интерес 52 инвестора

Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций НБКО Kəpəz на сумму 1 млн манатов.

Об этом Report сообщили в БФБ.

Согласно информации, 10 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая были размещены методом массового аукциона. На облигации поступило 52 заявки от 52 инвесторов на сумму 1 млн манатов. Размещение состоялось в полном объеме.

Срок обращения ценных бумаг - 24 месяца. Доходность облигаций составляет 15% в год, купонная выплата будет осуществляться ежемесячно. Андеррайтером размещения облигаций является "Инвестиционная компания Troni".

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.