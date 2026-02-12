İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 12 fevral, 2026
    • 13:56
    Kəpəz BOKT-un istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Kəpəz" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 1 milyon manatlıq faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 10 000 ədəd istiqraz kütləvi hərrac üsulu ilə yerləşdirilib. İstiqrazlara 52 investor 1 milyon manatlıq 52 sifariş təqdim edib. Son nəticədə yerləşdirmə tam baş tutub.

    Qiymətli kağızlar 24 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 15 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "Troni İnvestisiya Şirikəti" QSC-dir.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

    istiqraz

    Son xəbərlər

    14:28

    Ötən il BP-nin Azərbaycandakı əməkdaşlarının sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    14:26
    Foto

    NDU ilə İTÜ nanotexnologiya və energetika sahəsində birgə laboratoriyalar yaradacaq

    Elm və təhsil
    14:19
    Video

    Milli Şuranın Ramiz Mehdiyev və Abbas Abbasovdan maddi vəsaitlər əldə etməsi faktları ifşa olunub - VİDEO

    Hadisə
    14:16

    Dövlət Agentliyi: Ötən il təbii inhisar subyektlərinin hərəkətləri ilə bağlı 18 müraciət təsdiqlənib

    Biznes
    14:14

    İngiltərə millisinin baş məşqçisinin müqaviləsinin müddəti uzadılıb

    Futbol
    14:11

    Ötən il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 90 % artıb

    Energetika
    14:08

    Türkiyə klubunun daha 12 xalı silinib

    Futbol
    13:56

    "Kəpəz" BOKT-un istiqrazlarına 52 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    13:53

    Ukrayna Rusiyada neft emalı zavoduna PUA ilə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti