К облигациям Birkart проявили интерес 62 инвестора

Сегодня на "Бакинской фондовой бирже" (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Birkart на сумму 2 млн манатов.

Как сообщили Report в БФБ, 20 000 облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая размещены методом открытой подписки.

На аукцион 62 инвестора представили 62 заявки на общую сумму 2 млн манатов. Все облигации успешно размещены.

Ценные бумаги будут находиться в обращении год. Годовая доходность составит 11,5%. Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Андеррайтером процесса выступает ЗАО "Инвестиционная компания Paşa Kapital".

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.