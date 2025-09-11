К облигациям Birkart проявили интерес 62 инвестора
Финансы
- 11 сентября, 2025
- 17:49
Сегодня на "Бакинской фондовой бирже" (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Birkart на сумму 2 млн манатов.
Как сообщили Report в БФБ, 20 000 облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая размещены методом открытой подписки.
На аукцион 62 инвестора представили 62 заявки на общую сумму 2 млн манатов. Все облигации успешно размещены.
Ценные бумаги будут находиться в обращении год. Годовая доходность составит 11,5%. Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Андеррайтером процесса выступает ЗАО "Инвестиционная компания Paşa Kapital".
Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.
