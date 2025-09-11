Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    К облигациям Birkart проявили интерес 62 инвестора

    Финансы
    • 11 сентября, 2025
    • 17:49
    К облигациям Birkart проявили интерес 62 инвестора

    Сегодня на "Бакинской фондовой бирже" (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Birkart на сумму 2 млн манатов.

    Как сообщили Report в БФБ, 20 000 облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая размещены методом открытой подписки.

    На аукцион 62 инвестора представили 62 заявки на общую сумму 2 млн манатов. Все облигации успешно размещены.

    Ценные бумаги будут находиться в обращении год. Годовая доходность составит 11,5%. Проценты будут выплачиваться ежемесячно. Андеррайтером процесса выступает ЗАО "Инвестиционная компания Paşa Kapital".

    Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен. 

    Бакинская фондовая биржа Birkart облигации
    "Birkart"ın istiqrazlarına 62 investor maraq göstərib

    Последние новости

    18:23

    Азербайджанский банк увеличил капитал за счет изменения номинала акций

    Финансы
    18:14

    Пашинян представил послам при НАТО результаты договоренностей с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:14

    Трамп заявил, что посмертно наградит активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

    Другие
    18:11

    MİDA выбрала аудитора финансовой деятельности за два года

    Финансы
    18:02

    МИД Таджикистана: Бакинская водная неделя укрепляет международное сотрудничество

    Инфраструктура
    18:01

    В России совершил жесткую посадку вертолет с 23 людьми на борту

    В регионе
    17:56

    Шахбаз Шариф: Пакистан готов поддержать любые действия Катара для защиты его суверенитета

    Другие страны
    17:53

    Армения ратифицировала соглашение о "безвизе" с Казахстаном

    В регионе
    17:51

    МИД Азербайджана: Ожидаем, что водные проблемы будут включены в повестку COP

    COP29
    Лента новостей