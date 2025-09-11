İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    "Birkart"ın istiqrazlarına 62 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:06
    Birkartın istiqrazlarına 62 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Birkart" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) 2 milyon manatlıq faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 manat olan 20 000 ədəd istiqraz kütləvi hərrac üsulu ilə yerləşdirilib. Hərraca 62 investor 2 milyon manatlıq 62 sifariş təqdim edib. Son nəticədə istiqrazların hamısı yerləşdirilib.

    Qiymətli kağızlar 1 il müddətində tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 11,5 %-dir. Faizlər aylıq ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

    К облигациям Birkart проявили интерес 62 инвестора

