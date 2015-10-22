​К концу этого года ожидается падение цен на золото - МНЕНИЕ

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs заявил, что повышение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки в декабре этого года окажет отрицательное влияние на стоимость золота.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Goldman Sachs, после повышения ФРС ключевой ставки в декабре ожидается повторное повышение еще на 1% в течение 2016 года. Это снизит цены на золото как на финансовый актив, не приносящий никаких дополнительных дивидендов.

Аналитик банка Джефри Кьюрри пишет в отчете, что "намерение ФРС повысить процентные ставки ясно. По мнению ФРС, колебания на рынке труда сократились, его влияние на инфляцию усилилось. Текущий уровень процентных ставок намного ниже долгосрочных средних процентных ставок. По этой причине ФРС в ближайшее время должен начать повышение учетных ставок".

Прогноз Goldman Sachs по повышению ФРС учетных ставок на 0,25% составляет 60%. По результатам традиционного опроса агентства Bloomberg, 32% экономических аналитиков верят в повышение учетных ставок в декабре.

В отчете Goldman Sachs говорится, что стоимость золота упадет в течение 3 месяцев до отметки 1100, 6 месяцев - 1050 , одного года - 1000 долларов/унция. Отметим, что утром 22 октября на мировой бирже золото продавалась по цене 1165 долларов за унцию.