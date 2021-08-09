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К 2040 году до двух третей продаж автомобилей придется на электрокары

К 2040 году до двух третей продаж автомобилей придется на электрокары Ежегодные продажи электромобилей, как ожидается, возрастут с 3 до 66 млн к 2040 году.
Финансы
9 августа 2021 г. 11:17
К 2040 году до двух третей продаж автомобилей придется на электрокары

Ежегодные продажи электромобилей, как ожидается, возрастут с 3 до 66 млн к 2040 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие прогнозы опубликовало в понедельник агентство Bloomberg.

Примерно через 20 лет, по оценкам экспертов, на долю автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) будет приходиться лишь 1/3 рынка. Подобное развитие событий, отмечает агентство, возможно благодаря улучшению показателей электромобилей, развитию соответствующей инфраструктуры, а также политике стран, ориентированной на развитие экологически чистых транспортных средств. Предполагается, что лидерами по переходу на электрокары станут Китай и страны Европы.

Целый ряд ведущих мировых автомобилестроителей также объявил о переходе в ближайшие годы на выпуск электрокаров. Американская компания General Motors рассчитывает осуществить переход к 2035 году. В ближайшие годы переориентироваться на производство таких транспортных средств намерены британские Jaguar Land Rover и Bentley Motors.

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Версия на азербайджанском языке 2040-cı ilə qədər avtomobillərin 2/3 hissəsi elektrokarların payına düşəcək
Версия на английском языке At least 2/3 of global car sales to be electric by 2040

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