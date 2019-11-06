ЦБА: К 2021 году объем наличного оборота в Азербайджане сократится до 40%

В результате реализации Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане увеличится объем безналичного оборота до 14 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Азербайджана Алим Гулиев, выступая на Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, эта программа охватывает 2018-2020 годы и в этом направлении планируется провести более 60 мероприятий.

"В результате реализации Госпрограммы мы планируем сократить объем наличного оборота с 74% до 40%", - сказал А. Гулиев.